Новини 1 серпня: банк "Конкорд" ліквідують, програму "єОселя" розширили

Про банк "Конкорд". Правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "КОНКОРДˮ та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.

Про "єОселю". Державна програма іпотечного кредитування "єОселя" з 1 серпня стала доступною для більшої кількості українців.

Про компенсації за знищене житло. Відсьогодні, 1 серпня, власники житла, яке було зруйноване внаслідок збройної агресії РФ, зможуть подати заяву на отримання компенсації.

Про енергосистему. В уряді планують до зими додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності, раніше заявляли про плани додати 1,7 ГВт потужності.

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Про українські порти на Дунаї. Зафіксований рух трьох цивільних суден, які прямували до українських дунайських портів через Чорне море у нібито супроводженні літаків НАТО, не пов’язаний з російською блокадою українських морських портів.

Ексклюзив ЕП

Чому українці досі грають в Parimatch та як букмекер обходить санкції

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У букмекерській компанії стверджують, що припинили діяльність в Україні, але це не зовсім так.