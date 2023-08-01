Новини 1 серпня: банк "Конкорд" ліквідують, програму "єОселя" розширили
Про банк "Конкорд". Правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "КОНКОРДˮ та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.
Про "єОселю". Державна програма іпотечного кредитування "єОселя" з 1 серпня стала доступною для більшої кількості українців.
Про компенсації за знищене житло. Відсьогодні, 1 серпня, власники житла, яке було зруйноване внаслідок збройної агресії РФ, зможуть подати заяву на отримання компенсації.
Про енергосистему. В уряді планують до зими додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності, раніше заявляли про плани додати 1,7 ГВт потужності.
Про українські порти на Дунаї. Зафіксований рух трьох цивільних суден, які прямували до українських дунайських портів через Чорне море у нібито супроводженні літаків НАТО, не пов’язаний з російською блокадою українських морських портів.
Ексклюзив ЕП
Чому українці досі грають в Parimatch та як букмекер обходить санкції
У букмекерській компанії стверджують, що припинили діяльність в Україні, але це не зовсім так.