Новини 6 липня: рекордні резерви, Дарницький міст у Києві добудували

Про резерви. Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України сягнули майже 39 млрд дол США - це рекордний показник за всю історію незалежної України.

Про Дарницький міст. У четвер, 6 липня, у Києві відкрили рух добудованим Дарницьким мостом між правим та лівим берегами Дніпра.

Про "чорне" зерно. Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії - Україна перевіряє сотні компаній, які, імовірно, продавали українське зерно без належного оформлення або сплати податків.

Про ядерні реактори. Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання.

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Про Raiffeisen Bank. Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.

Ексклюзиви ЕП

Сергій Корецький: В "Укрнафті" тотальний витік інформації

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Голова "Укрнафти" та "Укртатнафти" розповів, як компанії працюють під контролем Міноборони, про проблеми, які вимірюються 100 мільярдами, та вплив на підприємства Ігоря Коломойського.

Страхування життя та здоров'я під час війни: що пропонують українцям

Які умови зараз пропонують страхові компанії та чи страхують від ризиків, пов'язаних з війною?