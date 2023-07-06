Новини 6 липня: рекордні резерви, Дарницький міст у Києві добудували
Про резерви. Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України сягнули майже 39 млрд дол США - це рекордний показник за всю історію незалежної України.
Про Дарницький міст. У четвер, 6 липня, у Києві відкрили рух добудованим Дарницьким мостом між правим та лівим берегами Дніпра.
Про "чорне" зерно. Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії - Україна перевіряє сотні компаній, які, імовірно, продавали українське зерно без належного оформлення або сплати податків.
Про ядерні реактори. Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання.
Про Raiffeisen Bank. Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.
Ексклюзиви ЕП
Сергій Корецький: В "Укрнафті" тотальний витік інформації
Голова "Укрнафти" та "Укртатнафти" розповів, як компанії працюють під контролем Міноборони, про проблеми, які вимірюються 100 мільярдами, та вплив на підприємства Ігоря Коломойського.
Страхування життя та здоров'я під час війни: що пропонують українцям
Які умови зараз пропонують страхові компанії та чи страхують від ризиків, пов'язаних з війною?