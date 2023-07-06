Рекорд за всю історію: міжнародні резерви України сягнули майже $39 мільярдів – голова НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України сягнули майже 39 млрд дол США - це рекордний показник за всю історію незалежної України.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, тільки в червні на рахунки уряду надійшло: 1,6 млрд дол від ЄС, 1,2 млрд дол від США, 69,1 млн дол - від Світового банку, 15 млн дол - від уряду Фінляндії.

"У червні ми успішно пройшли перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримали другий транш за програмою - 886 млн дол.

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Отже, за підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті. Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", - додав Пишний.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України у травні зросли на 4% до рекордного за 11 років максимуму та на 1 червня становили 37,31 мільярда доларів.

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Економічна правда