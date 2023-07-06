Дарницький міст у Києві добудували

У четвер, 6 липня, у Києві відкрили рух добудованим Дарницьким мостом між правим та лівим берегами Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зокрема, відкрито рух двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту в бік мосту Патона та Осокорків на лівому березі.

Віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков нагадав. що у 2019 році президент Володимир Зеленський озвучив чіткі інфраструктурні пріоритети. Один з головних – це завершення мостів-довгобудів, серед який Дарницький міст, який будували понад 10 років.

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"З відкриттям Дарницького мосту наша боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена. Зараз, разом з великою урядовою командою та представниками профільних організацій, ми працюємо у Комісії з перевірки стану мостів. Наша ціль — побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належному стані", - додав Кубраков.

Завдяки відкриттю нових з’їздів та заїздів стало можливо організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків та Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.

Будівництво на Дарницькому мості було перезапущено у 2021 році. Через початок великої війни у березні-квітні минулого року роботи були призупинені, але з травня 2022 року відновлені в режимі 24/7.

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Міст, який знаходиться на балансі Укрзалізниці, був добудований за державні кошти.

Дарницький міст має 6 смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу.

Економічна правда