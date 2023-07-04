Meta в четвер запустить додаток-конкурент для Twitter - Threads

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Материнська компанія Facebook Meta у четвер запустить свій новий додаток, який складе конкуренцію Twitter, - Threads.

Про це повідомляє ВВС.

Додаток Threads, доступний для попереднього замовлення в Apple App Store, буде пов’язаний з Instagram.

Скріншоти застосунку демонструють інформаційну панель, подібну на Twitter. Meta описує Threads як "програму для текстових розмов".

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З програми Meta Threads випливає, що це буде безкоштовна послуга – і не буде жодних обмежень щодо кількості публікацій, які користувач зможе переглянути.

"Threads — це місце, де спільноти збираються разом, щоб обговорити все: від тем, які вас цікавлять сьогодні, до того, що буде в тренді завтра", — йдеться в описі в App Store.

Будучи програмою Meta, Threads також буде зберігати дані на вашому телефоні, включаючи дані про місцезнаходження, покупки та історію веб-перегляду.

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Нагадуємо:

Twitter обмежив кількість публікацій на день, які можуть читати різні акаунти, щоб запобігти надмірному збиранню даних і маніпуляцій з системою.

Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів, Маск назвав це "тимчасовим надзвичайним заходом".

Користувачі Twitter незабаром повинні будуть пройти перевірку, щоб використовувати TweetDeck.

Раніше мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв. Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнив Цукерберга в Twitter.