Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дефіциту пального в Україні не буде, ситуація є контрольованою.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ".

"На сьогодні ні у Європі, ні в Україні не спостерігається дефіциту пального. За прогнозами, дефіциту також не буде. Тобто, ми очікуємо спокійної ситуації на ринку пального", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що це питання обговорювалося на нараді Мінекономіки з представниками ключових мереж, які торгують дизелем та бензином.

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"Тому бачимо спокійну ринкову ситуацію з нормальним постачанням та продажем дизелю та бензину. Дефіцит не очікуємо", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

У Мінекономіки прогнозують, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину - на 7-8 грн за літр.

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В Україні з 1 липня податки на пальне повернулися на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпаливо - 139,5 євро за 1000 л.

Економічна правда