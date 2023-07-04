Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр

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У Мінекономіки прогнозують, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину - на 7-8 грн за літр.

Про це в ефірі телемарафону заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо і прогнозуємо разом з операторами АЗС, що до кінця липня зростання буде на 5 грн на дизпальне і 7-8 грн - на бензин", - зазначила Свириденко.

За її словами, арифметично повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ на нього може призвести до зростання ціни ДП на суму до 8 грн/літр, бензину - до 11 грн/літр.

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Водночас накопичені запаси пального і відсутність дефіциту не повинні призвести до різкого зростання цін, додала вона.

"Ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни. Є кілька факторів - немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом, тому різких стрибків не буде. Багато, звісно, залежить від цінової кон'юнктури у світі, але на сьогодні ми не очікуємо різких коливань", - заявила міністр.

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В Україні з 1 липня податки на пальне повернулися на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпаливо - 139,5 євро за 1000 л.

Економічна правда