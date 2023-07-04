Розмитнення автівок за рік принесло до бюджету понад 35 мільярдів - нардеп

За рік з моменту припинення дії пільгового розмитнення авто, бюджет від введення транспортних засобів в Україну отримав 35,32 мільярда гривень.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

З 1 липня 2022 року по 1 липня цьогоріч в Україну було завезено з розмитненням 255 798 транспортних засобів.

Надходження від ввезення транспортних засобів станровили 35,32 млрд грн.

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Нагадуємо:

У червні в Україні зареєстрували 5,6 тисяч нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж в аналогічний період торік.

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Економічна правда