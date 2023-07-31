Власник мережі IKEA продав свою штаб-квартиру в Росії

Шведська Ingka Centres, якій належать мережа магазинів меблів і товарів для дому ІКЕА і ТРЦ "Мега" у РФ, продала свою штаб-квартиру у РФ - офісний комплекс Хімки "бізнес-парк" на 42 тисяч квадратних метрів.

Про це пишуть "Ведомости".

Зазначається, що 21 червня новим власником 100% часток у компанії ТОВ "Хімки бізнес-парк" стала фірма "КЛС-Хімки".

"Про те, що шведська компанія дійсно продала цей об'єкт, у якому останніми роками була її штаб-квартира, знають і два консультанти, які працювали з нею", - йдеться у повідомленні.

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Представник Ingka Centres на запит газети не відповів. Зв'язатися з "КЛС-Хімки" виданню не вдалося.

КЛС-Хімки володіють Григорій Саакян (99%) і Аркадій Данієлян (1%).

"Хімки бізнес-парк" був побудований у 2007-2008 роках.

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Один із консультантів розповів газеті, що Ingka Centres хотіла виручити за актив трохи менше 4 млрд руб. Він додав, що ця ціна могла знизитися вдвічі після схвалення угоди урядовою комісією РФ. Ринкову вартість комплексу директор департаменту ринків капіталу Nikoliers Денис Платов оцінив у 4-4,2 млрд руб.

Ingka Group ще в березні минулого року призупинила роботу магазинів ІКЕА. Потім вона продала і свої заводи в Росії, які виробляли меблі та матеріали для магазинів.

Зараз вона розглядає варіант продажу своїх 14 торговельних центрів "Мега" (у Москві, Підмосков'ї, Ленінградській області, Омську, Уфі, Ростові, Самарі, Адигеї, Казані, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Нижньому Новгороді), гіпермаркетів, у яких працювали магазини ІКЕА, а також ділянок, на яких планували, але ще не було розпочато будівництво нових комплексів.

За словами джерел газети, конкретного претендента на ці активи наразі немає.

Нагадаємо:

Шведська IKEA закрила операцію з продажу свого останнього виробничого майданчика в Росії - меблевої фабрики в Новгородській області - співвласнику петербурзької компанії Slotex Вадиму Осипову.

Російська урядова комісія схвалила продаж заводів шведського виробника меблів IKEA в Росії двом місцевим покупцям, що відкриває шлях до укладення угоди.

IKEA вирішила закрити свої магазини в Росії після вторгнення РФ в Україну. Багато інших західних компаній - від виробників енергоносіїв до мереж продовольчих товарів і одягу - залишили Росію.

IKEA, найбільший у світі меблевий бренд, закрила свої російські магазини в березні минулого року і заявила, що продасть фабрики, закриє офіси і скоротить 15-тисячний штат співробітників у Росії. Минулого літа мережа знову ненадовго відкрилася для проведення короткого онлайн-розпродажу.

Економічна правда