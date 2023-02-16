Російські заводи IKEA продадуть місцевим покупцям

Російська урядова комісія схвалила продаж заводів шведського виробника меблів IKEA в Росії двом місцевим покупцям, що відкриває шлях до укладення угоди.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву заступника міністра промисловості і торгівлі РФ Віктора Євтухова.

"Західні компанії оголосили про плани покинути Росію після її вторгнення в Україну в лютому минулого року. IKEA сподівається остаточно узгодити умови на початку цього року.

Продажі були ускладнені необхідністю отримання схвалення урядової комісії для угод за участю фірм з так званих недружніх країн - тих, які ввели санкції проти Росії", - нагадує агентство.

Євтухов повідомив газеті "Известия", що заводи придбають виробник кухонних стільниць "Слотекс" і виробник пиломатеріалів "Лузалес".

Власник бренду Inter IKEA Group раніше заявляв, що продає свої чотири виробничі підприємства в Росії - в Тихвіні, Новгороді та В'ятці.

За інформацією "Известий", два підприємства були об'єднані в одне, що означає, що в угоду буде включено три бізнес-одиниці. Заводи продовжать працювати, а вироблена продукція буде продаватися в російських роздрібних мережах.

"Процес продажу підлягає обов'язковому затвердженню", - заявили в Inter IKEA в четвер. "Цей процес відбувається між владою і компаніями, що подають заявки. Ми домовилися з потенційними покупцями не розголошувати жодних деталей щодо них і цілісності процесу продажу", - додали в IKEA.

Компанії Slotex і Luzales не відповіли на запити про коментарі.

"Для нас важливо, щоб виробничі потужності працювали і розвивалися, а робочі місця були збережені.

Нові власники, в разі необхідності, можуть розраховувати на всі можливі заходи державної підтримки", - заявив Євтухов.

IKEA вирішила закрити свої магазини в Росії після вторгнення РФ в Україну. Багато інших західних компаній - від виробників енергоносіїв до мереж продовольчих товарів і одягу - залишили Росію.

IKEA, найбільший у світі меблевий бренд, закрила свої російські магазини в березні минулого року і заявила, що продасть фабрики, закриє офіси і скоротить 15-тисячний штат співробітників у Росії. Минулого літа мережа знову ненадовго відкрилася для проведення короткого онлайн-розпродажу.

Економічна правда