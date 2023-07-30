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Росіяни масово скуповували криптовалюту Tether у день повстання Пригожина

Неділя, 30 липня 2023, 15:13 - Ігор Пилипів

У день повстання вагнерівців  обсяг торгівлі між рублем і прив'язаним до долара криптотокеном різко зріс на 277%, оскільки росіяни поспішили знайти альтернативу валюті РФ.

Про це пише  Financial Times.

Згідно з даними постачальника даних CCData 24 червня в день, коли колона вагнерівців вирушила на Москву, денні обсяги торгів між рублем і стейблкоїном Tether різко зросли. згідно з даними постачальника даних CCData.

Стейблкоїн – це криптовалюта, ціна якої прив’язана до ціни реального активу, такого як фіатна валюта, золото або срібло. 

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Обсяги торгів між Tether і рублем у день перевороту склали 14,7 млн дол, що на 277% більше, ніж 3,9 млн дол 24 годинами раніше. Наступного дня, після того як Пригожин наказав своїм військам зупинитися, обсяги торгів знову впали нижче 3 млн дол.

Видання зазначає, що сплеск стався після того, як росіяни зняли понад 1 млрд дол з місцевих банків, згідно з даними центрального банку країни. 

"Прив'язані до долара криптовалюти можуть стати альтернативним засобом збереження вартості в країнах, що перебувають під жорсткими санкціями", – йдеться в повідомленні. 

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Обсяг, зафіксований 24 червня, став найвищою точкою між обома активами з липня 2022 року, коли він сягнув понад 21 млн дол. За кілька тижнів після вторгнення в лютому минулого року обсяг також зріс до 37,9 млн дол.

Нагадаємо:

Заяви глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про ймовірний початок перевороту у Росії вдарили по акціях найбільших російських компаній. 

Рубль в Росії посилює падіння, оновлюючи мінімуми вперше з кінця березня 2022 року.

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