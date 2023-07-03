Закупівлі Міноборони: Резніков назвав висновки Держаудиту такими, що віддаляють перемогу
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав висновки Держаудитслужби (ДАСУ) по перевірці Міноборони - "аудитом, що віддаляє перемогу".
Про це він написав у своїй статті для видання Forbes Ukraine, коментуючи твердження аудиторів, що прибуток, який отримали приватні та державні компанії, співпрацюючи з Міноборони, є порушенням.
"У мене і, я переконаний, у левової частки українців пріоритет один - наближати перемогу над ворогом. Все, що наближає перемогу - добре, що віддаляє і збільшує її ціну - погано... Водночас є люди, у яких інші пріоритети й критерії для ухвалення рішень. І це стає дуже складно ігнорувати, і тим більше - толерувати. Наразі ми маємо саме таку ситуацію, коли абсурдні висновки Держаудитслужби створили величезні проблеми й українській армії, і українському бізнесу", - написав Рєзнков.
Міністр наголосив, що десятки українських підприємств витримали півтора року "суцільного жаху московської навали, встояли під нищівними обстрілами, пройшли виснажливу зиму, але тепер аудит їх може "перемогти".
"Хтось прийшов до "проривної" думки, що українські постачальники Міноборони - і державні, і приватні, які забезпечують армію, - не мають права на прибуток. Взагалі. Саме українські - на іноземних цей "новаторський" підхід чомусь не поширюється", - зазначив міністр оборони.
Як зауважив очільник відомства, "виникла колізія", у якій на боці Міноборони та українського бізнесу низка системоутворюючих законів щодо підприємництва, ґрунтовний пакет підзаконних актів тощо.
"А на іншому боці - формальна можливість знайти зачіпку в одній із постанов уряду (№335). І на підставі цього вирішити, що український бізнес має працювати без прибутку, а весь отриманий раніше прибуток має повернути. При цьому створюючи робочі місця, підтримуючи нашу економіку, сплачуючи тут зарплати й податки", - йдеться в статті.
За його словами, Міноборони вже оскаржили цю позицію Держаудиту в суді.
"Бо ситуація не потребує якихось змін до законодавства чи складних кроків. У наявності є все, щоб діяти розумно і законно. Йдеться виключно про підхід до правозастосування. Тобто ви застосовуєте право, щоб створити можливість. Чи навпаки - щоб створити проблему. Йдеться лише про це", - заявив міністр.
"Як українському бізнесу масштабувати виробництво без прибутку? Ми ж хочемо більше української зброї, гарантовані постачання української форми? Як це забезпечити без масштабування виробництва і без прибутку? І чому право іноземців на прибуток ніхто під сумнів не ставить? Хіба це справедливо? Абсолютно ні!" - додав він.
Також він наголосив, що в українському законодавстві завжди можна знайти зачіпку, яка поставить під загрозу якийсь важливий процес.
"Це я кажу як професійний юрист. Коли це стосується оборони - це небезпечно. І не тільки оборони. Сьогодні заборонили українському бізнесу мати прибуток, а завтра заборонять отримувати західну зброю і почнуть пред’являти за це претензії. Зараз вимагають повернути гроші - завтра змусять повернути HIMARS та Leopard. Ми можемо захлинутися у формалізмі й зупинитися. Я не перебільшую", - заявив міністр оборони.
Резніков підкреслив, що "чомусь останнім часом надмірну жагу до бездумної формалізації виявляють люди, які навесні 2022 року десь загубилися, а потім довгий час героїчно обороняли наш західний кордон".
"Якщо в такий спосіб вони намагаються "надолужити" і підкреслити своє значення для країни в складний період - це хибний шлях", - зазначив він.
Нагадуємо:
Держаудитслужба засекретила акт перевірки Міноборони, але розповіла нові подробиці корупції.
Серед іншого, перевірка підтвердила факт, який викликав найбільший резонанс в ЗМІ, - закупку Міноборони яєць по 17 грн за штуку.
Водночас згодом з'ясувалося, що через помилку в урядовій постанові від 20 березня 2022 р. № 335, держава фактично заборонила бізнесу, що бере участь у держзамовленнях, зокрема, для армії, мати прибуток.
Ця помилка виявилася після перевірки Державною аудиторською службою (ДАСУ) контрактів Міноборони, у результаті чого було нараховано порушень на 2,5 млрд грн "завданих державі збитків"