Закупівлі Міноборони: Резніков назвав висновки Держаудиту такими, що віддаляють перемогу

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав висновки Держаудитслужби (ДАСУ) по перевірці Міноборони - "аудитом, що віддаляє перемогу".

Про це він написав у своїй статті для видання Forbes Ukraine, коментуючи твердження аудиторів, що прибуток, який отримали приватні та державні компанії, співпрацюючи з Міноборони, є порушенням.

"У мене і, я переконаний, у левової частки українців пріоритет один - наближати перемогу над ворогом. Все, що наближає перемогу - добре, що віддаляє і збільшує її ціну - погано... Водночас є люди, у яких інші пріоритети й критерії для ухвалення рішень. І це стає дуже складно ігнорувати, і тим більше - толерувати. Наразі ми маємо саме таку ситуацію, коли абсурдні висновки Держаудитслужби створили величезні проблеми й українській армії, і українському бізнесу", - написав Рєзнков.

Міністр наголосив, що десятки українських підприємств витримали півтора року "суцільного жаху московської навали, встояли під нищівними обстрілами, пройшли виснажливу зиму, але тепер аудит їх може "перемогти".

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"Хтось прийшов до "проривної" думки, що українські постачальники Міноборони - і державні, і приватні, які забезпечують армію, - не мають права на прибуток. Взагалі. Саме українські - на іноземних цей "новаторський" підхід чомусь не поширюється", - зазначив міністр оборони.

Як зауважив очільник відомства, "виникла колізія", у якій на боці Міноборони та українського бізнесу низка системоутворюючих законів щодо підприємництва, ґрунтовний пакет підзаконних актів тощо.

"А на іншому боці - формальна можливість знайти зачіпку в одній із постанов уряду (№335). І на підставі цього вирішити, що український бізнес має працювати без прибутку, а весь отриманий раніше прибуток має повернути. При цьому створюючи робочі місця, підтримуючи нашу економіку, сплачуючи тут зарплати й податки", - йдеться в статті.

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За його словами, Міноборони вже оскаржили цю позицію Держаудиту в суді.

"Бо ситуація не потребує якихось змін до законодавства чи складних кроків. У наявності є все, щоб діяти розумно і законно. Йдеться виключно про підхід до правозастосування. Тобто ви застосовуєте право, щоб створити можливість. Чи навпаки - щоб створити проблему. Йдеться лише про це", - заявив міністр.

"Як українському бізнесу масштабувати виробництво без прибутку? Ми ж хочемо більше української зброї, гарантовані постачання української форми? Як це забезпечити без масштабування виробництва і без прибутку? І чому право іноземців на прибуток ніхто під сумнів не ставить? Хіба це справедливо? Абсолютно ні!" - додав він.

Також він наголосив, що в українському законодавстві завжди можна знайти зачіпку, яка поставить під загрозу якийсь важливий процес.

"Це я кажу як професійний юрист. Коли це стосується оборони - це небезпечно. І не тільки оборони. Сьогодні заборонили українському бізнесу мати прибуток, а завтра заборонять отримувати західну зброю і почнуть пред’являти за це претензії. Зараз вимагають повернути гроші - завтра змусять повернути HIMARS та Leopard. Ми можемо захлинутися у формалізмі й зупинитися. Я не перебільшую", - заявив міністр оборони.

Резніков підкреслив, що "чомусь останнім часом надмірну жагу до бездумної формалізації виявляють люди, які навесні 2022 року десь загубилися, а потім довгий час героїчно обороняли наш західний кордон".

"Якщо в такий спосіб вони намагаються "надолужити" і підкреслити своє значення для країни в складний період - це хибний шлях", - зазначив він.

Нагадуємо:

Держаудитслужба засекретила акт перевірки Міноборони, але розповіла нові подробиці корупції.

Серед іншого, перевірка підтвердила факт, який викликав найбільший резонанс в ЗМІ, - закупку Міноборони яєць по 17 грн за штуку.

Водночас згодом з'ясувалося, що через помилку в урядовій постанові від 20 березня 2022 р. № 335, держава фактично заборонила бізнесу, що бере участь у держзамовленнях, зокрема, для армії, мати прибуток.

Ця помилка виявилася після перевірки Державною аудиторською службою (ДАСУ) контрактів Міноборони, у результаті чого було нараховано порушень на 2,5 млрд грн "завданих державі збитків"