Рішення про підвищення тарифів на воду не прийнятні – Шмигаль

Уряд не підтримав рішення нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", – зазначив Шмигаль.

Крім того, прем’єр-міністр дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

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"Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду", – додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця".

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