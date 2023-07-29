Байден до середини серпня підпише указ про обмеження технологічних інвестицій в Китай – ЗМІ

Президент США Джо Байден планує підписати указ про обмеження критично важливих американських технологічних інвестицій в Китай до середини серпня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що указ не вплине на будь-які наявні інвестиції та лише заборонить певні транзакції щодо напівпровідників, штучного інтелекту та квантових обчислень.

Обмеження набудуть чинності лише наступного року, а їх обсяг буде визначено в процесі розробки норм, що передбачає період для коментарів, щоб зацікавлені сторони могли висловити свою думку щодо остаточної версії.

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Контроль над інвестиціями є частиною ширших зусиль Білого дому щодо обмеження можливостей Китаю розробляти технології наступного покоління, які, як очікується, домінуватимуть у національній та економічній безпеці. Таке рішення може ускладнили і без того напружені відносини адміністрації Байдена з Китаєм, який розглядає обмеження як спробу стримати та ізолювати країну.

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Нагадаємо:

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Раніше М6 заявляло, країни у всьому світі мають бити на сполох, якщо в угодах з Китаєм буде присутній пункт про необхідність доступу до будь-яких наборів даних.

Економічна правда.