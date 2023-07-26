Ребрендований Twitter знижує ціни на рекламу, щоб повернути бренди на платформу – ЗМІ

Соцмережа X (ребрендований Маском Twitter) пропонує нові заохочення для певних форматів реклами в США та Великій Британії та попереджає бренди, що вони втратять галочку верифікації, якщо не досягнуть певного порогу витрат.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на листи, надіслані компанією цього тижня.

У листах йдеться, що X почала цього тижня пропонувати деяким рекламодавцям знижені ціни на відеорекламу, що супроводжується списком актуальних тем на вкладці X "Дослідіть". Така реклама забезпечує брендам цілодобове розміщення в списку актуальних тем.

Компанія також пропонує знижку 50% на будь-яке нове бронювання цієї реклами до 31 липня.

Реклама:

"Мета цих знижок - допомогти нашим рекламодавцям розширити охоплення в критичні моменти в Twitter, такі, як чемпіонат світу з футболу серед жінок", - йшлося в одному з повідомлень.

X також попередила рекламодавців, що з 7 серпня акаунти брендів можуть втратити верифікацію - золоту галочку, яка вказує на приналежність облікового запису до бренду. З електронних листів випливає, що ця загроза може бути реалізована, якщо рекламодавці не витратять щонайменше 1000 дол на рекламу за попередні 30 днів або 6000 дол - за 180 днів.

Верифікація важлива для багатьох компаній, тому що вони побоюються, що шахраї можуть видати себе за їхній бренд і представляти його в хибному світлі.

Реклама:

Раніше в липні Маск написав у Twitter, що компанія зіткнулася з "падінням доходів від реклами на приблизно 50%". Маск заявив, що компанія може незабаром отримати позитивний грошовий потік. Twitter роками зазнавав збитків до поглинання компанії Маском і вліз у мільярдні борги в рамках придбання соцмережі мільярдером, нагадує WSJ.

Нагадуємо:

Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск заявив про зміну логотипа для соціальної мережі, тепер без пташки.

Згодом Маск заявив, що домен X.com уже перенаправляє на сайт Twitter, а головна виконавча директорка опублікувала оновлений логотип.

Соціальна мережа Twitter у понеділок, 24 липня, змінила логотип на латинську букву "ікс" - "Х".

Економічна правда