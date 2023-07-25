Danone заперечує намір релоковувати з Херсонщини своє зупинене виробництво

Компанія Danone, яка так і не вийшла з російського ринку, попри обіцянки, натомість - дочекалася націоналізації своїх активів в Росії, заперечує плани щодо свого бізнесу в Україні, про які повідомляли ЗМІ - здійснити релокацію з Херсонської області виробництва, яке було зупинене в лютому 2022 року.

Це випливає з коментаря представника компанії, який цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами директора із закупівель та операційної діяльності компанії Івана Ханаса, Danone в Україні вивчала можливість перевезення окремих виробничих ліній з Херсону до Полтавської області (у Кременчуці розташований другий завод компанії - ред.). Але не йшлося про релокацію заводу, який не працює з лютого 2022 року, і не до Черкаської, про що повідомляли ЗМІ.

"Ми зверталися до адміністрації області з проханням про сприяння такій ініціативі. Однак поки що така ініціатива не актуальна", - пояснив представник Danone в Україні.

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Нагадуємо:

На момент окупації Херсона в лютому 2022 року завод Danone у цьому місті було закрито. Підприємство допомогло евакуюватися своїм співробітникам.

Згодом представництво компанії поширило інформацію про втрату контролю над заводом і необхідність зупинити його роботу, оскільки не зможе "гарантувати дотримання суворих стандартів безпечності харчових продуктів, які будуть вироблені на заводі в таких умовах".

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На сьогодні роботу заводу в Херсоні так і не відновлено, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела.

Натомість Danone, яка в жовтні 2022 року заявляла про плани вийти з російського бізнесу і передати виробництво продукції місцевому власнику, на початку липня 2023 року заявила про наміри відновити інвестиції в галузь молочних продуктів у Росії. Для цього Danone була навіть готова змінити міжнародну назву бренду "Активіа" спеціально для російського ринку, та вийти під новою назвою "АктиБіо".

Проте за два тижні після цієї заяви російський диктатор Владімір Путін націоналізував активи Danone. А керівником компанії "Данон Росія" було призначено племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма Закрієва.

Реагуючи на це Danone заявила, що планує "вжити заходів" у відповідь на "націоналізацію" своїх російських активів.

24 липня директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань повідомив, що компанія "Данон" звернулася з пропозицією щодо релокації своїх виробничих потужностей до Черкаської області. Мова про завод "Данон Дніпро", розташований у Херсонській громаді.

Таким чином компанія начебто намагалася зберегти свої потужності від російських обстрілів і забезпечити їх необхідною сировиною, якої на півдні зараз недостатньо.