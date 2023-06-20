Зеленський підписав закони, які звільняють від ПДВ і мита ввезення складових для безпілотників

Президент Володимир Зеленський підписав два закони, які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА (законопроєкти №9275 та №9276).

Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану.



Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників", - написав міністр.

"Передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

Підприємство, яке ввезло такі складові, повинно звітувати про використання таких товарів. У разі нецільового використання таких ввезених товарів підприємство повинно буде доплатити митні платежі від яких його було звільнено, та сплатити пеню", - пояснив автор одного із законопроєктів Ярослав Железняк.

За його словами, закони набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування.

Нагадаємо:

У травні Верховна Рада схвалила законопроєкти №9275 та №9276, які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА.

Читайте також: "Воювали б зараз за Дніпро, а не за Бахмут". Як "весільні дрони" допомагають Силам оборони

Подарунок для Путіна. Як під час війни держава заважає виробляти безпілотники

Економічна правда