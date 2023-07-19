Програма "єВідновлення": кошти на ремонт пошкодженого житла отримали понад 1400 сімей

На програму "єВідновлення", що передбачає отримання коштів на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла, через портал "Дія" вже подали 27 461 заяву, отримали кошти 1403 сім’ї.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пресслужба Мінвідновлення.

Федоров та очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер відвідали Бучу на Київщині.

"Презентували партнерам досягнення з відбудови й перші результати єВідновлення. Це найскладніша послуга з точки зору взаємодії різних держорганів, комісій та банків, але дуже проста для громадян. Це не просто заявка в Дії.

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Команда реалізувала наповнення реєстрів та перевірку інформації, перевірку комісій, налаштувала взаємодію з банками — все, щоби людина могла зручно отримати гроші на ремонт пошкодженого житла", - наголосив міністр цифрової трансформації.

На зараз вже отримали 27 461 заяву через "Дію" й вже 1403 українських сімей отримали виплати на суму 114,8 млн грн.

"Погоджені сума допомоги складає понад 188 мільйонів гривень для понад 2300 заявників. Ми робимо все можливе для допомоги громадам, аби комісії працювали ефективніше та швидше", – зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Компенсація за зруйноване житло: хто може взяти участь у програмі та як вона працює

Нагадуємо:

На порталі "Дія" стартувало бета-тестування подання заяви на отримання компенсації за знищене житло. Наразі тестування стосується громадян, які мають знищене житло в Мощуні та Бородянці Київської області.

Економічна правда