У "Нафтогазі" пояснили, як сплачувати за послуги клієнтам трьох новоприєднаних облгазів

З 18 липня клієнти АТ "Дніпропетровськгаз", "Вінницягаз" та "Сумигаз" обслуговуватимуться через сервіси ГК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У зв’язку з переходом АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Вінницягаз" та АТ "Сумигаз" до Групи Нафтогаз усі клієнти цих компаній користуватимуться сервісами обліку газу Газопостачальної компанії "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Так, щомісяця з 28 по 5 число необхідно передавати показання газового лічильника за допомогою одного з ресурсів:

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особистого кабінету my.gas.ua ;

чатботів GASUA у Viber чи Telegram ,

NaftogazGasSupply у Facebook Messenger,

через SMS-повідомлення на номер 4647.

"Звертаємо вашу увагу, що будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть", - додали в компанії.

Нагадуємо:

АТ "Сумигаз", АТ "Вінницягаз" і АТ "Дніпропетровськгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа, приєднали до "Групи Нафтогаз".

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Лише три тижні тому за таким же принципом до складу групи увійшли "Київоблгаз", "Житомиргаз" і "Львівгаз".

Таким же чином під егідою держави вже запрацювали Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії, які надають послуги розподілу газу 1,2 млн родин, промислових і бюджетних установ.

Паралельно тривають трансформаційні процеси на підприємствах в місті Харків, місті Кривий Ріг, а також Київському, Житомирському та Львівському облгазах.