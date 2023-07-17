Бренсон закликав британську владу зняти санкції з Тінькова

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Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав Велику Британію зняти санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова, який публічно засудив вторгнення і відмовився від російського громадянства.

Про це пише The Times.

Бренсон заявив, що знайомий з Тіньковим 20 років і що санкції, введені минулого року, "необґрунтовані". Лист мільярдера включили до офіційної апеляції Тінькова на рішення МЗС Великої Британії.

"Я твердо переконаний, що пана Тінькова було помилково внесено до списку росіян, проти яких запроваджено санкції. Хоча він і був багатим російським бізнесменом, він ніколи не був олігархом. Я завжди знав його як підприємця, який динамічно розвивається. Саме тому я його підтримував і підтримую", - написав Бренсон.

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У британському МЗС звернення Бренсона не прокоментували.

Нагадаємо:

У березні 2022 року засновник і в минулому власник міноритарної частки в банку "Тінькофф" Олег Тіньков заявив, що його змусили продати актив за безцінь через критику влади в Instagram.

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Восени 2022 року Тіньков повідомив про рішення відмовитись від російського громадянства.

Російські опозиціонери хочуть, щоб ті, хто виступає проти війни Росії в Україні, могли вийти з-під західних санкцій, зокрема таке прохання стосується Олега Тінькова, який публічно засудив вторгнення і відмовився від російського громадянства.

Економічна правда