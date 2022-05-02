Російський банкір Тіньков: Мене змусили продати частку в "Тінькофф банку" за копійки

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Засновник і в минулому власник міноритарної частки в банку "Тінькофф" Олег Тіньков заявив, що його змусили продати актив за безцінь через критику влади в Instagram.

Про це повідомляє ВВС.

Тіньков стверджує, що наступного дня після опублікування поста в Instagram (він виклав його 19 квітня) адміністрація президента Росії Володимира Путіна зв'язалася з менеджментом банку "Тінькофф" і погрожувала націоналізувати банк, якщо Тіньков не розірве з ним зв'язок.

Минулого тижня 35% акцій TCS Group Holding – головної структури російської групи "Тінькофф" – у сім'ї Тінькова купила група "Інтеррос" Володимира Потаніна.

Банк Росії схвалив угоду, її параметри не розкриваються.

Тіньков назвав угоду "розпачливим розпродажем, розпродажем зі знижкою", нав'язаним йому Кремлем.

"Я не міг обговорювати ціну. Це стан заручника – ти береш те, що тобі пропонують, без переговорів", – заявив Тіньков.

При цьому він зазначив, що вдячний Потаніну за те, що той дозволив йому виручити хоч якісь гроші від продажу його частки.

Тіньков не відкрив ціну, але заявив, що продав свою частку за 3% від того, що він вважав справжньою вартістю.

"Вони змусили мене продати її через мої заяви. Продав за копійки", – заявив бізнесмен.

Тіньков розмовляв із журналістами телефоном, він не повідомив, де знаходиться.

Він також сказав, що найняв охоронців після того, як друзі зі зв'язками в російських спецслужбах сказали йому, що йому слід побоюватися за своє життя, і пожартував, що хоча він пережив лейкемію, можливо, "Кремль його вб'є".

Кілька років тому Тінькову діагностували рак крові. 2020 року Тіньков залишив посаду голови ради директорів банку, пояснивши це бажанням зосередитися на своєму здоров'ї.

Перед угодою з продажу частки Олега Тінькова у банку заявили, що у 2022 році "Тінькофф" проведе ребрендинг і відмовиться від використання старого бренду.