РНБО створила комісію з перевірки стану мостів і шляхопроводів

Рада національної безпеки і оборони України створила комісію з перевірки мостів і шляхопроводів у країні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні в п'ятницю, за підсумками засідання РНБО.

Серед міст, де особливо погана ситуація, він назвав, зокрема, Київ.

"Прем'єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів у найбільших містах, зокрема в Києві. Стан відверто небезпечний, є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні", - сказав Зеленський.

Відповідальним за перевірку призначений віцепрем'єр-міністр Кубраков.

Нагадуємо:

У столиці нараховується 171 конструкція мостів і шляхопроводів, 75 таких споруд перебувають в аварійному або передаварійному стані, оскільки не ремонтувались десятиліттями.

Існуюча проблема вийшла назовні у лютому 2017 року, коли частково обвалився Шулявський шляхопровід. Шляхопровід був визнаний аварійним ще у 2013 році, його реконструкцію було перенесено на 2015 рік, але вона так і не відбулася.

У лютому 2020 року мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам міста додатково обстежити столичні мости й шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху.

У 2021 році стало відомо, що на ремонті Південного мосту Києва відмили значну суму грошей. Поліція провела низку обшуків у зв’язку із махінаціями та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Наприкінці 2022 року кияни зареєстрували петиції, в якій вимагали терміново провести ремонт Дарницького мосту, який руйнується, але, як з'ясувалося, навіть не стоїть на балансі Київавтодору. У статусі будмайданчика міст перебував 10 років - до 2020 року.