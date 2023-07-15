Фонд держмайна зможе формувати окремі пули активів для приватизації

Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав право формувати окремі пули державних активів для подальшої приватизації.

Пре це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду, який затвердив порядок формування таких пулів. Відтепер ФДМУ зможе формувати окремі пули державних активів для подальшої приватизації.

"Основна мета запровадження нового механізму – підвищити зацікавленість бізнесу інвестувати в державні активи. Пули привертають більше уваги інвесторів, які зацікавлені в реалізації значних проєктів та можуть вкласти масштабні інвестиції", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ФДМУ виставляв на продаж державні активи окремими підприємствами.

Додається, що пули об'єктів приватизації будуть формуватися з підприємств, які працюють в одній галузі економіки. Продукція одного з них може бути сировиною для іншого. Це дозволить приватизувати вертикально інтегровані бізнеси замість купівлі розрізнених об'єктів.

Такий механізм можна буде використовувати як під час малої, так і великої приватизації.

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