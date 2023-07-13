Новини 13 липня: ринок передбачень, залізничний лоукостер у ЄС

ООН пропонує РФ продовжити "зернову угоду". Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту РФ Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Потанін, "Новатек" та інші. ЗМІ склали рейтинг компаній та бізнесменів РФ, які стали головними бенефіціарами війни Росії проти України.

Доходи Росії. Скільки РФ отримала від експорту викопного палива та хто найбільші покупці - дослідження.

Обмін зношеної валюти. Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих.

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Відмова від готівки. В НБУ виступили проти відмови від готівки та не планують заміняти її на цифрові гроші.

Залізничний лоукостер до ЄС. Найбільший у Центральній Європі приватний залізничний перевізник - чеська компанія RegioJet анонсувала запуск нових маршрутів з України в країни ЄС, деякі - цього року, інші - з наступного.

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Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня. До чого готуватись?

ЕП поговорила з українськими енергетиками про підготовку до наступного осінньо-зимового періоду. Чому українцям треба бути готовими до найгіршого?

Ринок астрологічних застосунків – 2 мільярди доларів, і росте як на дріжджах. Чому так злетів бізнес на передбаченнях

Як заробляють астрологічні застосунки, хто їх клієнт та чому в останні роки попит на передбачення шалено зростає.