Банк, підприємства та ТРЦ Ocean Plaza: Україна націоналізувала мільярдні активи росіян

Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них добувне підприємства, акції банку та ТРЦ "Ocean Plaza".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що працівники Бюро викрили десятки компаній, афілійованих з російськими власниками.

Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур наближені до Путіна російські олігархи: брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

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У власність України надійшли::

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (Гінера).

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (належали Олегу Дерипасці, орієнтовна вартість становить 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США (належав Ротенбергам).

Крім цього, націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) та 66,65% "Інвестиційниого союзу "Либідь".

У ДБР зазначили, що структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

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Власниками інших націоналізованих активів є росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько.

"ДБР продовжує системну роботу для підвищення обороноздатності країни та сприяє поверненню майна рашистів в Україні у державну власність", – додали в Бюро.

Оновлено.

В ДБР виправили інформацію щодо націоналізації обленерго, готелів, ТЦ групи VS Energy російських олігархів Гінера, Бабакова і Воєводіна.

Наразі судом арештовано ці активи та ВАКС розглядає питання передачі у власність України:

ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%),

АТ "Херсонобленерго" (99,9 %),

АТ "Чернівціобленерго" (96,8%),

АТ "Житомиробленерго" (95,5%),

ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн.

Нагадуємо:

Наприкінці червня Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy - російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна - в дохід держави. Група, зокрема, володіє корпоративними правами в 8 українських обленерго.

Ігор Коломойський подав заяву про вступ третьою стороною у судову справу про конфіскацію активів VS Energy, позивачем в якій виступає Міністерство юстиції, а відповідачами - підсанкційні російські олігархи Олександра Бабаков, Євгеній Гінер та Михайла Воєводіна.

Економічна правда