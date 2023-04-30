Голова Мінстратегпрому: Україна уклала три нові угоди з виробником Bayraktar

фото: Telegram Олександра Камишіна

Україна та турецька компанія Baykar під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 у стамбульському аеропорту ім. Ататюрка підписали три нові угоди для українських виробників.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишін.

"Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління", – написав міністр.

Минулого року компанія Baykar запустила в небо безпілотний винищувач Kızılelma та уклала перші контракти на експорт важкого ударного безпілотника Akıncı.

Обидві моделі є флагманами турецької безпілотної авіації. Вони здатні переносити навантаження до 1500 кг, злітати на висоту понад 12 км та збивати повітряні цілі. А в серці цих літаків – потужні двигуни українського виробництва.

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Нагадаємо:

Турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.

Економічна правда.