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Президент підписав закони про REMIT та реструктуризацію споживчих кредитів для ВПО

Субота, 1 липня 2023, 18:00 - Ігор Пилипів

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закони №9051 та №9052 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, охоплених війною та  №5322 щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках. 

Про це стало відомо з карток законопроєктів на сайті Верховної Ради.

Так, законопроєкт №9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

Крім того, законопроєкт №9052 передбачає зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.

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Також Зеленський підписав закон №5322 щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, який імплементує положення регламенту ЄС про доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку "REMIT".

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла закон підтримала №9051 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, охоплених війною під час воєнного стану та 30 днів після нього.

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Рада прийняла закон №5322 щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, який імплементує положення регламенту ЄС про доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку "REMIT".

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