Новини 8 травня: з Каховського водосховища неможливий водозабір, в Україні не вистачає держслужбовців

Про Каховське водосховище. Рівень води в Каховському водосховищі на вечір четверга становить 12,5 м - це нижче за так звану "мертву точку", нижче якої водозабір неможливий.

Про Сенс Банк. Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просить Раду національної безпеки та оборони дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії стверджують, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників.

Про електроенергію. ГЕС, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення. Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області.

Про держслужбовців. В Україні утворилася настільки відчутна нестача працівників на державній службі, що Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС) заговорили про ризики для країни.

Про компенсації. Президент Володимир Зеленський доручив провести підрахунки збитків та виділити кошти на компенсації людям та бізнесам, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Ексклюзиви ЕП

Державі складно підтримувати менш захищених пенсіонерів, але легко виплачувати по 100 тисяч суддям. Що не так з пенсійною системою?

Щоразу, коли держава індексує пенсії для найменш соціально захищених громадян, найбільшу користь від цього все одно отримують заможні пенсіонери. Чому все так працює?

Найгірше вже минуло чи ще попереду? Інтерв'ю з головою "Укргідроенерго" про ситуацію на Каховській ГЕС

Керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів ЕП, що відбувається на місці катастрофи і чи можуть росіяни вразити інші гідроелектростанції в Україні.