Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні й області – "Укренерго"

ГЕС, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення. Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області.

Про це заявили в "Укренерго".

У держкомпанії також підкреслили, що 7 червня з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

"Імпорт та експорт у ці години був відсутній.

Нагадуємо, аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми. Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E", - пояснили в "Укренерго".

При цьому наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі лишається непростою.

"У вечірні години у зв’язку з обмеженою кількістю енергоблоків в роботі може виникати дефіцит потужності. Тож просимо перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування", - підкреслили в держкомпанії.

Експорт електроенергії відсутній. Імпорт зі Словаччини передбачається лише з 14 до 19 години.

"Попри постійні пошкодження, тривають роботи з відновлення мереж обленерго поблизу лінії фронту. Зокрема, на Донеччині бригади обленерго відновили живлення майже 6 тисячам споживачів. Повернули світло для близько 1000 споживачів на Харківщині та Чернігівщині.

Продовжується ремонтна кампанія на всіх енергооб’єктах, пошкоджених під час масованих ракетних та дронових ударів росіян по енергосистемі. Обсяг та складність завданих пошкоджень потребують значних ресурсів та часу", - резюмували в компанії.

Економічна правда