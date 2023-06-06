Нацбанк отримав документи на купівлю "Сенс Банку". Націоналізацію це не скасує

До Національного банку України надійшов неповний пакет документів на набуття істотної участі у "Сенс Банку" від потенційного покупця.

Про це прес-служба НБУ повідомила у відповідь на запит ЕП.

Поки що це єдина спроба погодити у регулятора зміну структури власників "Сенс Банку" (до 1 грудня 2022 року — "Альфа-Банку") від початку великої війни, не рахуючи операцію зі збільшення частки у банку Андрієм Косоговим весною 2022 року.

"25.05.2023 до НБУ надійшли окремі документи щодо намірів потенційного інвестора набути істотну участь в АТ "СЕНС БАНК". Разом з цим, подані документи містять істотні невідповідності вимогам законодавства України та Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22 грудня 2018 року №149", — зазначили у регуляторі.

Там наголосили, що не ухвалювали ніяких рішень щодо дозволу на проведення операції з купівлі частки у банку.

За даними ЕП, документи подала кіпрська компанія Karswell Ltd. Компанія висловила намір придбати 75,6% акцій "Сенс Банку".

Karswell Ltd є номінальним власником 43,75% акцій польського банку Plus Bank SA, якого пов’язують з польським мільярдером Зигмунтом Соложом.

У березні цього року український Forbes писав, що Солож виявив інтерес до купівлі "Сенс Банку". Однак тоді документів на купівлю частки у банку регулятор не отримував.

Ба більше, в НБУ випустили доволі категоричну заяву, у якій вказували на неможливості проведення продажу акцій "Сенс Банку" до зняття санкцій з його формальних власників Михайла Фрідмана, Пьотра Авена та Андрія Косогова. Тож вже тоді угода з продажу банку виглядала малоймовірною.

Наразі у регуляторі так само не бачать перспектив щодо того, що продаж "Сенс Банку" буде погодженим. По-перше, пакет документів, який там отримали від потенційного інвестора, є неповним.

По-друге, санкції проти Фрідмана та Авена досі ніхто не зняв.

"Окремо варто зауважити, що в умовах запроваджених до окремих власників істотної участі в АТ "СЕНС БАНК" санкцій (у вигляді, зокрема, блокування активів) відчуження (продаж) акцій АТ "СЕНС БАНК" та/або акцій/частки в статутному капіталі юридичної особи, яка володіє акціями АТ "СЕНС БАНК", суперечитиме запровадженим обмеженням, а будь-які спроби такого відчуження (продажу) (у будь-який спосіб) будуть містити ознаки дій, спрямованих на обхід встановленого санкційного режиму", — наголосили у Нацбанку.

Не під запис високопосадовці НБУ у коментарі ЕП зазначають, що отримання частини документів на продаж частки "Сенс Банку" ніяк не змінить ситуації з його майбутньою націоналізацією. Відповідний закон, який має забезпечити перехід банку у власність держави, Рада ухвалила 29 травня.

Про те, як саме буде проходити націоналізація "Сенс Банку" читайте у статті: Закон ухвалено, банк Фрідмана нарешті націоналізують. Як це буде і що дістанеться державі?

Нагадуємо:

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати "Сенс Банк".

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

Економічна правда