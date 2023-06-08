У Британії встановили умови для діяльності продавців криптовалют

Компаніям, які продають криптовалютні активи у Великій Британії, доведеться дотримуватися нових правил їх просування, зокрема повідомляти покупцям про високі ризики таких інвестицій і захищати їх від прийняття поспішних рішень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках (FCA) підготувало звід правил, які, як розраховує регулятор, допоможуть споживачам зрозуміти, що вони можуть втратити всі вкладені кошти, купуючи практично нерегульовані активи.

Нові правила почнуть діяти 8 жовтня поточного року.

Зокрема регулятор вимагає запровадження для інвесторів, які вперше намагаються купити криптовалютні активи, 24-годинного "періоду охолодження", протягом якого вони не зможуть здійснювати операції. Крім того, нові правила забороняють стимулювальні програми, зокрема бонуси для нових учасників або акції "запроси друга".

FCA наполягає на тому, щоб реклама компаній, що просувають криптовалютні активи, була чіткою, чесною і не вводила потенційних інвесторів в оману.

"Криптовалютна індустрія має підготуватися до суттєвої зміни вимог. Ми працюємо над додатковим керівництвом, щоб допомогти компаніям у виконанні наших вимог", - заявив виконавчий директор FCA з питань споживачів і конкуренції Шелдон Міллс.

Нагадуємо:

Регулюючі органи по всьому світу посилюють нагляд за криптовалютами.

Зокрема, у квітні цього року Європарламент ухвалив закон щодо легалізації та регулювання криптоактивів - MiCA (The Markets in Crypto-Assets). Євросоюз став першою великою юрисдикцією у світі з системною законодавчою базою для сфери криптоактивів.

У криптовалютної біржі Binance цього тижня розпочалися проблеми в Ізраїлі, де було арештовано її рахунки.

Також, цього тижня стало відомо про позов до суду Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), в якому згадується власник Binance Чанпен Чжао.

У березні до суду на Binance подав інший регулятор США — Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC).

Крім того цього тижня США подали до суду на одного з головних гравців ринку криптовалют - найвідомішу криптобіржу у світі Coinbase.