Слідом за Binance регулятор подав до суду на найбільшу криптобіржу США Coinbase

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила одну з найбільших криптобірж Coinbase в управлінні нелегальною біржею, що може ускладнити роботу індустрії і торгівлю для громадян США.

Про це пише Bloomberg.

"У 101-сторінковому позові, поданому у вівторок до федерального суду Нью-Йорка, SEC стверджує, що Coinbase роками ухилялася від своїх правил, дозволяючи користувачам торгувати численними криптовалютами, які насправді були незареєстрованими цінними паперами. За день до цього регулятор подав до суду на компанію-конкурента Binance, звинувативши її у численних порушеннях", - пише агентство.

SEC виступила проти Coinbase, найбільшої криптовалютної біржі США, після того, як її голова Гері Генслер неодноразово заявляв, що більшість токенів підпадають під нагляд його відомства, і що значна частина індустрії порушує закон.

У той же час, американські регулятори попередили банки, щоб вони трималися подалі від криптовалют через потенційні ризики для фінансової системи, що ускладнює інвестування для громадян США.

Позов SEC привертає увагу через високу популярність Coinbase в США та її статус публічної компанії, що торгується на біржі. На торгах в Нью-Йорку акції впали на 12% і закрилися на позначці 51,61 дол. У певний момент у вівторок падіння акцій призвело до зниження ринкової капіталізації компанії на 1,5 мільярда доларів.

SEC стверджує, що Binance, найбільша криптовалютна платформа у світі, та її генеральний директор Чанпен Чжао, зловживали коштами клієнтів, вводили в оману інвесторів та регуляторів, а також порушували правила торгівлі цінними паперами. У вівторок Комісія з цінних паперів і бірж звернулася до суду з проханням видати тимчасовий судовий наказ про заморожування деяких активів в рамках цієї справи.

"Комісія з цінних паперів і бірж під керівництвом Генслера твердо налаштована на впровадження правил, які, якщо їх дотримуватися, вб'ють майже всю криптовалюту", - сказав ад'юнкт-професор Колумбійської бізнес-школи Омід Малекан, який консультує з питань криптовалют.

Нагадаємо:

Головний регулятор Уолл-стріт - Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) - звинуватила найбільшу криптобіржу світу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

Інвестори вивели близько 790 млн дол з криптовалютної біржі Binance та її американської філії за останні 24 години після того, як провідний американський регулятор подав до суду на обидві біржі.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) у вівторок звернулась до федерального суду з проханням видати тимчасовий судовий наказ про заморожування американських активів найбільшої криптовалютної біржі Binance.

Економічна правда