Резиденти Дія.City за рік сплатили податків на понад 4 мільярди

За рік роботи податкового простору для ІТ-компаній Дія.City до нього приєдналося понад 430 резидентів, у 2022 році сплатили понад 4 млрд грн податків.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, це 6% від усіх податків, сплачених індустрією. У компаніях-резидентах працює більше 35 тисяч спеціалістів.

"За рік цілі та задачі Дія.City трансформувалися. Зараз наш основний фокус - долучення та підтримка military-tech компаній. Тих, які створюють дрони, системи безпеки, тепловізори, оптичні прилади. Технології, що зберігають життя наших захисників і захисниць та наближають перемогу.

Продовжуємо масштабувати найкращий податковий та правовий простір Європи. Впевнений, Дія.City стане однією із вагомих складових післявоєнного відновлення України", - написав Федоров.

Економічна правда