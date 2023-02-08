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Резиденти Дія.City за рік сплатили податків на понад 4 мільярди

Середа, 8 лютого 2023, 16:30 - Олексій Павлиш

За рік роботи податкового простору для ІТ-компаній Дія.City до нього приєдналося понад 430 резидентів, у 2022 році сплатили понад 4 млрд грн податків.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, це 6% від усіх податків, сплачених індустрією. У компаніях-резидентах працює більше 35 тисяч спеціалістів.

"За рік цілі та задачі Дія.City трансформувалися. Зараз наш основний фокус - долучення та підтримка military-tech компаній. Тих, які створюють дрони, системи безпеки, тепловізори, оптичні прилади. Технології, що зберігають життя наших захисників і захисниць та наближають перемогу.

Продовжуємо масштабувати найкращий податковий та правовий простір Європи. Впевнений, Дія.City стане однією із вагомих складових післявоєнного відновлення України", - написав Федоров.

Економічна правда

Дія IT податки Мінцифри компанії
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