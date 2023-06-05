Новини 5 червня: акцизи на автогаз і дизпаливо можуть зрости, РФ викуповує назад деталі до танків і ракет

Про акцизи на паливо. Нові ставки акцизного податку на автогаз та дизпаливо можуть суттєво зрости в Україні вже з 1 липня.

Про війну. Росію підозрюють у викупі військових вантажів, раніше відправлених до М'янми та Індії - дослідження виявило записи про викуп Росією запчастин для танків і ракет.

Про "зерновий коридор". РФ 4 червня зареєструвала 2 вхідних судна, які були заявлені до участі в зерновій ініціативі в той же день, що суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні.

Про НБУ. Інформація про те, з 5 червня банки щопонеділка надсилатимуть до Нацбанку інформацію за тиждень про карткові операції в Інтернеті всіх своїх клієнтів, не відповідає дійсності.

Про Binance. Головний регулятор Уолл-стріт - Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) - звинуватила найбільшу криптобіржу світу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

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20 тисяч покупців квартир і крани, що не крутяться. Що відбувається з "Київміськбудом"?

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Один з найбільших забудовників столиці не відновлює будівництво 18 об'єктів і просить у Києва 1 мільярд гривень. Що сталося з компанією за час війни, у якому вона стані та чому діяльністю її керівництва цікавиться НАБУ.

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Через війну у 2022 році в Україні зафіксували рекордну кількість викрадень автомобілів. Яких саме і де?