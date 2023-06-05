Скільки автомобілів в українців украла "русня"?

Кількість викрадених автомобілів в Україні падала починаючи з 2014 року – вісім років поспіль. Цьому не в останню чергу сприяв розвиток технологій захисту транспортних засобів, посилення відповідальності за такі дії, формальне, але все ж підвищення уваги до проблеми з боку правоохоронців.

Так, якщо у 2014-2016 роках за ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом) щорічно реєстрували по 12 тис кримінальних проваджень, то у 2021 році їх кількість зменшилась до 2,9 тис.

Ймовірно, ще за пару років збереження тенденції таке явище, як викрадення авто поступово б зникало. Якби не вторгнення росіян в Україну. У 2022 році стався сплеск. Хоча, якщо порівнювати з минулими роками, не такий вже і сильний: зареєстровано в півтора раза більше проваджень – 4,2 тис.

Проте в реальності торік крадіжок було в рази більше. Про це свідчить проведений ЕП аналіз даних щодо всіх розшукуваних транспортних засобів, які розміщені на порталі відкритих даних data.gov.ua.

На кінець травня 2023 року в базі обліковується майже 50 тис одиниць техніки, вкраденої і не знайденої за останні 10 років. З них 12 тис одиниць (8,9 тис легкові автомобілі, більшість з яких – ВАЗи) занесені в базу у 2022 році.

Лідерами з викрадення автомобілів торік є регіони, які перебували під тимчасовою окупацією або залишаються під нею.

Їх розшукує поліція

У 2022 році цифра кількості викрадених транспортних засобів принаймні в три рази перевищила цифру кількості відкритих кримінальних проваджень за фактом викрадення автомобілів.

Зазвичай ситуація завжди була протилежною. За останні десять років кількість автомобілів у розшуку за підсумками кожного окремого року була у 2,5 раза меншою, ніж кількість відкритих проваджень.

Наприклад, з 2016 року в розшуку значились 5,8 тис одиниць транспортних засобів, тоді як відкритими було 12,2 тис проваджень. До 2021 року ці цифри зменшились до 996 та 2,9 тис відповідно.

Ці цифри відображають приблизну ефективність правоохоронців з розшуку викрадених автомобілів, яка, згідно цих даних, становила близько 40-50%. Схожі цифри щодо своєї ефективності в останні роки наводили й самі представники поліції.

Транспорт, який перебуває у розшуку з місяцем внесення в базу

Те, що з 2022 року зі статистикою все навпаки – вочевидь, через не характерне для "мирного" часу об’єднання проваджень.

Наприклад, про випадки "групового" викрадення автомобілів з автосалонів у тимчасово окупованих містах України російськими військовими ще на початку березня 2022 року почали повідомляти у Центрі протидії дезінформації.

А після відступу російських військ з півночі України, навесні 2022 року, білоруські журналісти помітили, як на місцевих дорогах роз’їжджають автомобілі без номерних знаків, але з маркуванням літерою V на бокових деталях машин, бампері тощо.

Процес викрадення автомобілів росіянами не був хаотичним. "У нас була дуже велика філія у Херсоні. Коли Херсон деокупували, ми проїхали на територію підприємства та побачили лише руїни. Все, що було в нашій філії, все було розграбовано, зруйновано, побито", – повідомив український дилер сільгосптехніки "Техноторг".

Для цього окупаційна влада навіть придумала формальний привід у вигляді передачі цінностей, які залишили українські власники, російським бізнесменам, на основі їх "заявок".

Згадане майно "Техноторг", як встановили журналісти, призначеного окупантами гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо просив передати в тимчасове управління російський бізнесмен Андрій Крисанов. Жодної одиниці техніки після повернення компанія не застала.

В усьому цьому є принаймні одна позитивна новина. З 2023 року рівень крадіжок може стати найменшим за всю історію.

За даними Офісу генерального прокурора: з січня по квітень цього року в Україні зареєстровано 559 проваджень, тоді як за аналогічний період "мирного" 2021 року їх було 987. В Києві з початку року зареєстровано всього 38 проваджень проти 216 за той же період 2021 року.

Транспорт у розшуку за регіонами

Джерело даних: інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв`язку з їх незаконним заволодінням з порталу відкритих даних data.gov.ua.

До транспортних засобів належать не тільки легкові автомобілі, але також і громадський транспорт, сільгосптехніка, вантажівки та інші. Дані щодо регіонів відображені на агрегованому рівні управлінь поліції, до яких подавали звернення автовласники.