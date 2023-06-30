"Нова пошта" відкрила перше відділення у Німеччині

Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явилися відділення українського поштового оператора "Нова пошта".

Про це повідомляється на офіційному сайті поштового оператора, крім того, наразі вже створено версію сайту для німецького відділення компанії.

Перше відділення в Німеччині відкрите у Берліні і розташоване за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. Відділення працює з понеділка по суботу.

Приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Доставка від 5 днів.

До кінця року "Нова пошта" планує також відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

Наразі вартість доставки з України в Німеччину складає:

посилки до 1 кг – 250 грн

посилки до 2 кг - 400 грн

посилки до 10 кг – 600 грн

посилки до 30 кг – 1200 грн

"Той факт, що компанія навіть під час війни продовжує відкривати відділення та поштомати в Україні та за кордоном, допомагає своїм сервісом сотням тисяч людей, ще раз доводить, наскільки відповідальним є український бізнес. Переконаний, що співпраця німецького бізнесу з Новою поштою зробить свій важливий внесок в успішну відбудову мирної України", — прокоментував подію Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Олексій Макеєв, який став почесним гостем на відкритті та першим відправив в Україну вітальну листівку.

Нагадуємо:

Цього тижня "Нова пошта" вийшла на ринок Румунії: перше відділення запрацювало в Бухаресті.

Також, "Нова пошта" заявила, що переглянула тарифи на доставку в США: мінімальну вартість доставки посилок знизили у чотири рази завдяки зміні системи тарифікації.