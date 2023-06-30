Води в ставку-охолоджувачу ЗАЕС в довгостроковій перспективі недостатньо - глава МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляє, що рівня води, який сьогодні забезпечується в ставку-охолоджувачу Запорізької АЕС, достатньо лише для вирішення ситуативної ситуації, яка виникла після підриву Каховської ГЕС.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу France 24.

Водночас, у довгостроковій перспективі наявної кількості води - недостатньо.

"Керівництво станції вжило початкових заходів для збереження необхідної кількості води, але цього буде недостатньо в довгостроковій перспективі", - попередив Гроссі.

Руйнування греблі в Новій Каховці, що порушило рівномірне функціонування охолодження через досить очевидне зниження рівня води в Дніпрі, що протікає поруч зі станцією та з якого беруть воду для охолодження реакторів, Гроссі назвав "сумною низкою подій, які погіршують становище станції".

Водночас своєю головною заклопотаністю Гроссі назвав фізичний захист Запорізької АЕС, обстановка навколо якої залишається складною.

"Ясно, що ситуація там не покращилася з (...) посиленням військової активності на лінії фронту. Небезпека для станції збільшується", - заявив він.

У контексті бойових дій "станція неймовірно крихка і відкрита для пошкоджень у разі перестрілки", додав він.

"Наші команди, як і раніше, там. Спостерігають, як розвивається ситуація", - резюмував Гроссі.

Нагадуємо:

Рівень води в ставку-охолоджувачу Запорізької АЕС продовжує незначне зниження. Це підтверджує й українська сторона.

Водночас в НАЕК "Енергоатом" систематично наголошують, що ситуація залишається стабільною та контрольованою.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, Росія провела всі приготування до атаки на електростанцію, яка може спричинити ядерну катастрофу.

Співробітники "Росатому" поступово залишають територію Запорізької АЕС, оскільки отримали вказівку виїхати зі станції до 5 липня. Про це 30 червня повідомило Головне управління розвідки Міноборони.