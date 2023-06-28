Будівлю "Квіти України" в столиці виставили на продаж за 5 мільйонів доларів

OLX

Павільйон "Квіти України" у Шевченківському районі столиці виставили на продаж за 5,03 мільйона доларів. Теперішній власник хотів перебудувати будівлю, але йому завадили містяни та визнання об’єкта державною пам’яткою.

Про це стало відомо з оголошення, опублікованого на платформі OLX.

"Продається торгівельно-офісний комплекс, розташований на першій лінії у Шевченківському районі міста Києва на вулиці Січових Стрільців. Об'єкт має площу 3139 квадратних метрів та розташований на ділянці площею 13,9 соток у постійному користуванні", - йдеться в повідомленні.

Нинішній власник будівлі вказує, що "планування та розташування комплексу дозволяє розмістити торгові площі, кафе, бар, ресторан та інші об'єкти сфери послуг".

Ціну на будівлю встановили на рівні 5,03 млн дол.

OLX

"В описі пропозиції продажу відсутня важлива інформація - об'єкт в судах і належить до культурного надбання міста Києва", - написала членкиня громадської ради при Подільській РДА Києва Ольга Рутковська на своїй сторінці в Facebook.

Вона наголосила, що продаж павільйону можливий лише за погодження Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Ініціативна група "Зберегти Квіти України" підтримала продаж будівлі, зважаючи на скандальну спробу її власників реконструювати павільйон без збереження його архітектурних елементів.

"Ми готові підтримувати нового власника у діалозі з громадою та архітектором будівлі Миколою Левчуком, у фасилітації нового продуманого проєкту відновлення будівлі. Ми також готові передати новому власникові всі наші попередні напрацювання щодо можливих моделей використання будівлі", - наголошується в повідомленні групи.

Нагадуємо:

У липні 2021 року у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".

Згодом Шевченківський районний суд Києва заборонив власнику будівлі "Квіти України" демонтаж на час судового процесу щодо порушення немайнових авторських прав архітектора.

Також забудовник позивається щодо скасування статусу пам’ятки.

Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю "Квіти України", що розташована в Києві, до реєстру державних пам'яток, що забороняє її руйнування або перебудову.

У грудні 2022 року Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Мінкульту та Департаменту Охорони Культурної Спадщини КМДА про внесення павільйону "Квіти України" до реєстру пам'яток, що забороняє його руйнування або перебудову.

Тоді у МКІП заявили, що оскажуватимуть рішення ОАСК в апеляції.

За даними групи "Зберегти Квіти України", Апеляційний суд очікує надходження справи.

Економічна правда