В Україні зривається підготовка до опалювального сезону: до уряду звернулись вже 36 громад

Кількість звернень муніципалітетів до Кабінету Міністрів щодо підготовки підприємств теплопостачання до опалювального сезону зростає, в усіх випадках йдеться про загрозу залишитись без тепла взимку.

Про це повідомляє Асоціація міст України.

"Відсутність компенсації різниці в тарифах, низький рівень розрахунків за отримані послуги, збитки внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації, примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання тощо, - все це унеможливлює підготовку підприємств теплопостачання до опалювального сезону 2023/2024 та ставить під загрозу його проходження в цілому", - зазначають в Асоціації.

На сьогодні до Уряду вже звернулись 36 міських і селищних рад, в цих громадах проживають понад 5 млн мешканців. Це, зокрема:

Ватутіне (Черкаська область),

Вінниця,

Гадяч (Полтавська область),

Городня (Чернігівська область)

Добропілля (Донецька область),

Житомир,

Зеленодольськ (Дніпропетровська область),

Кам’янка-Бузька (Львівська область)

Канів (Черкаська область),

Коростень (Житомирська область),

Луцьк

Львів,

Малинівка (Харківська область),

Миколаївка (Донецька область),

Миргород (Полтавська область),

Ніжин (Чернігівська область),

Нововолинськ (Волинська область)

Новогуйвинське (Житомирська область),

Покровськ (Донецька область),

Прилуки (Чернігівська область)

Роздільна (Одеська область),

Старокостянтинів (Хмельницька область),

Стрий (Львівська область),

Тернопіль,

Узин (Київська область),

Умань (Черкаська область),

Хмельницький,

Чернігів,

Запоріжжя,

Костопіль (Рівненська область),

Кременчук (Полтавська область),

Славута (Хмельницька область),

Смига (Рівненська область),

Суми,

Дубно (Рівненська область),

Червоноград (Львівська область).

"Асоціація міст України неодноразово зверталася до Уряду щодо необхідності якнайшвидшого розв'язання цієї проблеми. Від рішення Кабінету Міністрів України залежить зараз, чи забезпечить прийняття Парламентом Проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення", - зазначають в Асоціації.

Наголошується, на компенсацію різниці в тарифах та вчасну підготовку до опалювального сезону 2023/2024 року необхідно щонайменше 36 млрд грн.

Нагадуємо:

У 2022 році Верховна Рада виділила НАК "Нафтогаз України" 111,1 млрд гривень з держбюджету для компенсації витрат компанії, пов'язаних з виконання нею спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку газу, наприкінці липня.

Тоді ж Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.