Рада виділила "Нафтогазу" понад 111 мільярдів для компенсації різниці тарифів

Верховна Рада виділила НАК "Нафтогаз України" 111,1 мільярд гривень з держбюджету для компенсації витрат компанії, пов'язаних з виконання нею спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку газу.

Про це повідомляють Українські новини.

За ухвалення законопроєкту № 7429 в цілому проголосували 255 депутатів. Проєктом закону передбачено виділення Міністерстві енергетики 201,1 млрд гривень бюджетних коштів.

З них 111,1 млрд гривень – на компенсацію економічно обґрунтованих витрат компанії "Нафтогаз України", на яку покладено спеціальні обов'язки для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку газу.

76 млрд грн підуть на програму з врегулювання заборгованості перед суб'єктами ринку природного газу, а саме газопостачальними та газорозподільними компаніями відповідно до раніше прийнятого спеціального закону. До цих підприємств також належать компанії групи "Нафтогаз".

Ще 14 млрд грн Рада направила Міністерству розвитку громад та територій для субвенцій місцевим бюджетам на відшкодування різниці в тарифах на тепло та послуги із постачання теплової енергії та гарячої води.

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