Вартість електроенергії та пального: птахівники попередили про підвищення своїх цін з серпня

Підвищення з 30 червня граничних цін на електроенергію для бізнесу, а також повернення з 1 липня податків на пальне до довоєнного рівня, призведуть до подорожчання більшості споживчих товарів в Україні.

Про це попереджає Асоціація "Союз птахівників України".

Приводом для заяви асоціації стало прийняття останнім часом низки рішень щодо ціноутворення на ринку енергоресурсів, ціни на які мають безпосередній вплив на собівартість виробництва продукції.

"Без сумніву, збільшення граничних цін призведе до росту вартості електричної енергії, яка купується на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку, внаслідок чого синхронно зросте ціна електроенергії для кінцевих промислових споживачів. Збільшення вартості електроенергії матиме ланцюгову реакцію і призведе до здорожчання більшості споживчих товарів", - йдеться в заяві.

Зазначається, що оптово-відпускні ціни на продукцію птахівництва будуть підвищені вже в серпні.

"Цілком очевидно, що при реалізації зазначених ініціатив, вже в липні галузь відчує наслідки підвищення вартості енергоресурсів через негативні зміни в структурі собівартості продукції, а з серпня виробники вимушені будуть підвищувати оптово-відпускні ціни на продукцію птахівництва для кінцевих споживачів для покриття власних виробничих витрат", - йдеться в заяві.

Зазначається, що резерви для стримування цін у виробників вичерпані.

"Підвищення вартості електричної енергії виробники будуть перекладати на кінцевих споживачів продукції, оскільки власні резерви стримування росту відпускних цін вже вичерпані", - наголосили в Асоціації "Союз птахівників України".

У структурі собівартості продукції птахівництва електроенергія займає від 7 до 12%, а деяких видів продукції – до 30%.

"Однак варто розуміти, що виробництво продукції птахівництва складається з різних етапів, а тому на кожному з них ми матимемо збільшення вартості складових і відповідно собівартість кінцевої продукції галузі буде зростати в "геометричній прогресії", - йдеться в заяві.

Крім цього, з 1 липня 2023 року планується повернення податків на пальне до довоєнного рівня. Так, ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%, акциз на бензин – до 213 євро за 1000 літрів, на дизпальне – до 139,5 євро.

"За прогнозами експертів, в такому випадку вартість бензину А-95 подорожчає на 9-11 грн до 54,5-56,5 грн, а дизпалива – на 6-8 грн до 51,9-53,9 грн. Дорожчими стануть абсолютно усі товари та послуги, у собівартості виробництва яких є використання пального", - зазначають в Асоціації "Союз птахівників України".

"Для галузі птахівництва основним негативним наслідком стане здорожчання зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, які складають основу комбікорму та найбільшу частку в собівартості продукції птахівництва. Також, матимемо таку ж ланцюгову реакцію збільшення вартості й інших складових, які формують собівартість виробництва м’яса птиці і яєць", - зазначили птахівники.

Нагадуємо:

З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу - як максимальні, так і мінімальні.

З 1 липня Україна має повернутися до довоєнних ставок акцизів та ПДВ. Це гарантовано призведе до зростання цін на АЗС, вважають експерти.

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