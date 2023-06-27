НКРЕКП переглянула граничні ціни на електроенергію для бізнесу

З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу - як максимальні, так і мінімальні.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу передбачають, що з 30 червня у вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна тепер може складати 7200 грн/МВт-год, що на 80% дорожче ніж на цей момент.

Загалом, на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) з 30 червня встановлено три рівні прайскепів для часових слотів протягом доби.

Для нічого періоду, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросте на 50% - з 2000 до 3000 грн/МВт-год.

Для денних годин Нацрегулятор підвищив прайскеп з 7:00 до 19:00 на 25% - з 4000 до 5000 грн/МВт-год.

Для вечірнього піка споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, НКРЕКП встановила граничну ціну на 80% вище, ціна зросте з 4000 до 7200 грн/МВт-год.

Мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна встановлена — 125% від ціни РДН, мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт-год.

Нагадуємо:

З 1 червня Кабмін затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що таке рішення спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

"Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону", — сказав міністр.