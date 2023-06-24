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Збої в роботі Telegram спостерігаються в різних містах РФ – рос ЗМІ

Субота, 24 червня 2023, 13:15 - Ігор Пилипів

У різних містах РФ, зокрема Москві, Санкт-Петербурзі, відбуваються збої у роботі месенджера Telegram. 

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Збої в роботі месенджера Telegram спостерігаються в різних містах Росії, включно з Москвою, Санкт-Петербургом, Воронезькою і Волгоградською областями. Випливає з даних сервісу для відстеження збоїв у DownRadar", – йдеться в повідомленні. 

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telegram РФ
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