Порт Ізмаїл за пів року перевищив обсяг перевалки вантажів за попередній рік

Ізмаїльський морський порт за неповні 6 місяців року перевищив обсяг перевалки за весь попередній рік.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

"Сьогодні, 22.06.2023, обсяг вантажоперевалки Ізмаїльського порту досяг 9 млн тонн", - йдеться в повідомленні АМПУ.

У держпідприємстві наголосили, що це перевищує показник вантажообігу за 2022 рік, який становив 8,89 млн тонн.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 26 травня, включив до території морського порту Ізмаїл 5 земельних ділянок.

Морський порт Ізмаїл на вівторок, 9 травня, виконав річний план з вантажопереробки.