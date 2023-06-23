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Порт Ізмаїл за пів року перевищив обсяг перевалки вантажів за попередній рік

П'ятниця, 23 червня 2023, 14:26 - Анастасія Жарикова

Ізмаїльський морський порт за неповні 6 місяців року перевищив обсяг перевалки за весь попередній рік.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

"Сьогодні, 22.06.2023, обсяг вантажоперевалки Ізмаїльського порту досяг 9 млн тонн", - йдеться в повідомленні АМПУ.

У держпідприємстві наголосили, що це перевищує показник вантажообігу за 2022 рік, який становив 8,89 млн тонн.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 26 травня, включив до території морського порту Ізмаїл 5 земельних ділянок.

Морський порт Ізмаїл на вівторок, 9 травня, виконав річний план з вантажопереробки.

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