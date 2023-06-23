Порт Ізмаїл за пів року перевищив обсяг перевалки вантажів за попередній рік
П'ятниця, 23 червня 2023, 14:26 -
Ізмаїльський морський порт за неповні 6 місяців року перевищив обсяг перевалки за весь попередній рік.
Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.
"Сьогодні, 22.06.2023, обсяг вантажоперевалки Ізмаїльського порту досяг 9 млн тонн", - йдеться в повідомленні АМПУ.
У держпідприємстві наголосили, що це перевищує показник вантажообігу за 2022 рік, який становив 8,89 млн тонн.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 26 травня, включив до території морського порту Ізмаїл 5 земельних ділянок.
Морський порт Ізмаїл на вівторок, 9 травня, виконав річний план з вантажопереробки.