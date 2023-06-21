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Середньостроковий план реконструкції України буде підготовлено у співпраці з ЄС -Домбровскіс

Середа, 21 червня 2023, 16:19

Україна підготує середньостроковий план реконструкції у співпраці з ЄС.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на Конференції з відновлення України в Лондоні.

Коментуючи заявлену напередодні ініціативу про надання Євросоюзом Україні EUR50 млрд фінансового резерву на 2024-2027 рр., Домбровскіс розповів, яких напрямків торкнеться план реконструкції.

"Цей план об'єднає необхідні інвестиції та реформи не тільки для допомоги в реконструкції, а й для допомоги в "зеленій" і цифровій трансформації економіки, а також допомоги з реформами, необхідними Україні для вступу в ЄС", - заявив Домбровскіс.

За його словами, у цьому контексті актуалізуються питання воєнного страхування інвестицій.

"І це насправді одна з тем сьогоднішньої конференції, зокрема питання воєнного страхування, тому що очевидно, що за нинішніх умов проблема для бізнесу, який приходить в Україну для інвестицій, для ведення різних видів економічної діяльності, полягає в покритті ризиків країни та воєнного страхування", - пояснив віцепрезидент ЄК.

Він зазначив, що тому так важливо, що зараз ЄБРР виступає з ініціативою щодо запуску експериментальної схеми воєнного страхування.

"Ми плануємо підписати угоду про роботу над цією експериментальною схемою пізніше сьогодні, щоб покрити можливі потреби у фінансуванні", - повідомив Домбровскіс.

Він розповів, що ЄС також працює над пілотним проєктом схем гарантування експортних кредитів в Україну.

Серед інших ініціатив він назвав надання Єврокомісією гарантії на EUR100 млн для проєкту Європейського інвестбанку з відновлення інфраструктури та забезпечення підтримки бізнесу, а також анонсував підписання двох інших угод про підтримку малого та середнього бізнесу в Україні.

Також, за його словами, крім мобілізації допомоги донорів на рівні держав і МФО новий пакет ЄС націлений і на мобілізацію приватного сектора для підтримки відновлення України.

Нагадуємо:

ЄС обіцяє покрити 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року. За словами президента ЄК Урсули фон дер Ляєн, до 2027 року дефіцит в українській фінансовій системі становитиме близько EUR60 млрд. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько EUR50 млрд. Це означає, що загалом дефіцит становитиме EUR110 млрд до 2027 року.

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