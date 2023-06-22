ПриватБанк відновив обмін валют для фізичних осіб, каже - без жодних обмежень

ПриватБанк знову здійснює валютно-обмінні операції в касах банку для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами НБУ.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як зазначається в повідомленні, за оновленими нормами та правилами, приймаються всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот і їх номіналу.

Ознак "значного пошкодження" в банку не назвали.

Нагадуємо:

Раніше, з 20 червня, ПриватБанк також поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.

Державний ПриватБанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах з 29 травня. У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше, як і причин, через які її перестали надавати.

Водночас, за даними джерел, проблема полягала в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Принаймні, таку версію озвучив член правління Ощадбанку (відповідальний за роздрібний бізнес) Антон Тютюн.

20 червня Національний банк повідомив, що скасував вимоги щодо частково пошкоджених банкнот та посилив вимоги до банків та небанківських обмінників у зв'язку з частими випадками, коли в українців відмовлялися приймати старі чи зношені банкноти доларів.

Як наголосили в Нацбанку, з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції. Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну.

Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій Нацбанк заборонив встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.