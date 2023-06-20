Обмінники зобов'язали приймати старі та зношені банкноти: НБУ посилив контроль

Національний банк України посилив вимоги до банків та небанківських обмінників у зв'язку з частими випадками, коли в українців відмовляються приймати старі чи зношені банкноти доларів.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, Національний банк скасував вимоги щодо частково пошкоджених банкнот. Такі вимоги містили опис зношених банкнот, або банкнот, які мали плями, потертості, штампи тощо, але які і банки, і небанківські обмінники все одно були зобов’язані приймати у клієнтів.

"Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти", — пояснюють у Нацбанку.

Іншими словами, НБУ заборонив банкам та небанківським обмінникам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, справжність якої підтверджує спеціальне лічильне обладнання.

Водночас варто зазначити, що банки та небанківські обмінники все ще можуть відмовити у прийомі банкнот іноземної валюти, однак лише у разі, якщо такі банкноти є сильно пошкодженими (наприклад, розірваними навпіл, обпаленими, зафарбованими, або такими, що мають суттєві друкарські дефекти тощо).

Такі банкноти банки можуть взяти у клієнтів в межах процедури інкасо, яка передбачає виплату відшкодування за пошкоджену банкноту, яке українсткий банк може отримати від свого іноземного банка-кореспондента.

Крім цього, НБУ заборонив банкам та небанківським обмінникам встановлювати будь-які обмеження щодо року випуску чи номіналу банкнот іноземної валюти, яка є законним платіжним засобом на території відповідної держави (для долара США - це всі американські долари, випущені після 1914 року).

"Принципова позиція регулятора така: в разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності", - наголошують в НБУ.

Також Національний банк посилив контроль за банками та небанківськими обмінниками, на яких скаржилися українці через те, що ті відмовлялися приймати старі чи потерті долари. У регуляторі наголошують, що застосовуватимуть максимальні заходи покарання до таких установ.

Для банків це може призвести до накладання штрафів у розмірі до 400 тис грн (і НБУ планує збільшити цей розмір за суттєві порушення), а для небанківських обмінників - штраф у розмірі до 5% від власного капіталу установи.

"У разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою споживачеві варто звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи. Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку", - наголосили у регуляторі.

Поскаржитися Нацбанку можна за цим посиланням. Звернення також можна оформити в контакт-центрі регулятора.

"Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні", - додав у своєму Facebook голова НБУ Андрій Пишний.

Про причини паніки на готівковому валютному ринку детальніше читайте у публікації: Обмінники і банки не приймають пошкоджені і старі банкноти. Чому це стало проблемою?

Економічна правда