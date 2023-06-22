У столичному метро відновили роботу сервісу оплати проїзду за qr-кодами
Четвер, 22 червня 2023, 11:15 -
Роботу сервісу оплати проїзду у київському метро разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими в застосунку "Київ Цифровий", відновили.
Про це повідомляє КМДА.
"Для усунення несправності фахівці КП "ГІОЦ" проводили ремонтні роботи протягом вчорашнього дня та минулої ночі", - йдеться у повідомленні.
Наразі сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою
- qr-квитком
- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
- безконтактною банківською карткою
- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо:
У середу ввечері повідомлялось, що у Київському метрополітені тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий".
У Києві напередодні на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій не працювали комплекси самообслуговування.
Економічна правда