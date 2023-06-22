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У столичному метро відновили роботу сервісу оплати проїзду за qr-кодами

Четвер, 22 червня 2023, 11:15 - Олексій Павлиш

Роботу сервісу оплати проїзду у київському метро разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими в застосунку "Київ Цифровий", відновили.

Про це повідомляє КМДА.

"Для усунення несправності фахівці КП "ГІОЦ" проводили ремонтні роботи протягом вчорашнього дня та минулої ночі", - йдеться у повідомленні.

Наразі сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою
  • qr-квитком
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо:

У середу ввечері повідомлялось, що у Київському метрополітені тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий".

У Києві напередодні на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій не працювали комплекси самообслуговування.

Економічна правда

Київ метрополітен
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