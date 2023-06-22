У столичному метро відновили роботу сервісу оплати проїзду за qr-кодами

Роботу сервісу оплати проїзду у київському метро разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими в застосунку "Київ Цифровий", відновили.

Про це повідомляє КМДА.

"Для усунення несправності фахівці КП "ГІОЦ" проводили ремонтні роботи протягом вчорашнього дня та минулої ночі", - йдеться у повідомленні.

Наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою

qr-квитком

qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"

безконтактною банківською карткою

мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо:

У середу ввечері повідомлялось, що у Київському метрополітені тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий".

У Києві напередодні на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій не працювали комплекси самообслуговування.

Економічна правда