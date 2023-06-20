У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування

У Києві на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

Про це повідомили в КП "Київський метрополітен".

"Профільні фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у метрополітені, наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою

qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Економічна правда