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У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування

Вівторок, 20 червня 2023, 09:27 - Олексій Павлиш

У Києві на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

Про це повідомили в КП "Київський метрополітен".

"Профільні фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у метрополітені, наразі сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Економічна правда

Київ метрополітен
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