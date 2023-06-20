У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
Вівторок, 20 червня 2023, 09:27 -
У Києві на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.
Про це повідомили в КП "Київський метрополітен".
"Профільні фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили у метрополітені, наразі сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою
- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
- безконтактною банківською карткою
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Економічна правда