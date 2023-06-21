У столичному метро виникла проблема з оплатою проїзду qr-кодами та квитками

У Київському метрополітені тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Зазначається, що усі інші засоби оплати проїхду працюють у звичайному режимі. Це:

транспортна картка

безконтактна банківська картка

мобільні додатки ApplePay та Google Pay.

Нагадуємо:

У Києві напередодні на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій не працювали комплекси самообслуговування.

Економічна правда