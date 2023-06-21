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У столичному метро виникла проблема з оплатою проїзду qr-кодами та квитками

Середа, 21 червня 2023, 19:04 - Анастасія Жарикова

У Київському метрополітені тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Зазначається, що усі інші засоби оплати проїхду працюють у звичайному режимі. Це:

  • транспортна картка
  • безконтактна банківська картка
  • мобільні додатки ApplePay та Google Pay.

Нагадуємо:

У Києві напередодні на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій не працювали комплекси самообслуговування.

Економічна правда

Київ метрополітен
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