У столичному метро виникла проблема з оплатою проїзду qr-кодами та квитками
Середа, 21 червня 2023, 19:04 -
У Київському метрополітені тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий".
Про це повідомляє пресслужба КМВА.
Зазначається, що усі інші засоби оплати проїхду працюють у звичайному режимі. Це:
- транспортна картка
- безконтактна банківська картка
- мобільні додатки ApplePay та Google Pay.
Нагадуємо:
У Києві напередодні на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій не працювали комплекси самообслуговування.
Економічна правда